Под Волгоградом простятся с 24-летним ветераном Александром Юлдашовым

— В ходе специальной военной операции на территориях ЛНР, ДНР и Украины, будучи верным военной присяге, проявив стойкость и героизм, погиб Александр Юлдашов, 29.10.2001 года рождения, уроженец города Жирновска. Он служил по контракту, добросовестно и с честью исполняя воинский долг, демонстрируя патриотизм и преданность Родине, — говорится в некрологе, опубликованном местными властями.