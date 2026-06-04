Жителей Иркутска приглашают подать заявки на фестиваль уличного искусства «Голос улиц»

Проект реализуется при поддержке администрации Иркутска и МБУ «Молодежный центр» по программе «Есть решение». Фестиваль пройдет с 20 августа по 10 сентября. Главной площадкой станет сам город — его дворы, фасады, скверы и неприметные городские объекты, сообщает пресс-служба мэрии.
Художники будут работать с разными материалами: аэрозольными красками, акрилом и деревом. Применят различные техники, например, мозаику и миниатюру.
С 2019 по 2025 год в фестивале приняло участие более 270 художников из 23 городов. За это время было создано свыше 310 творческих работ, из них 53 мурала, проведено 80 образовательных мероприятий и мастер-классов. В этом сезоне запланирована роспись фасадов многоквартирных домов, коммунальных объектов, подпорных стенок и арт-объектов разного масштаба.
Подать заявку можно до 10 июня по ссылке.