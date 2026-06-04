Жителей Иркутска приглашают подать заявки на фестиваль уличного искусства «Голос улиц»

С 2019 по 2025 год в фестивале приняло участие более 270 художников из 23 городов. За это время было создано свыше 310 творческих работ, из них 53 мурала, проведено 80 образовательных мероприятий и мастер-классов. В этом сезоне запланирована роспись фасадов многоквартирных домов, коммунальных объектов, подпорных стенок и арт-объектов разного масштаба.