Ветры враждебные веют, но мимо

С начала недели в Воронежской области отменили и перенесли как минимум два массовых культурных мероприятия. Сперва власти передумали проводить рок-фестиваль «Ветра Черноземья». На следующий день стало известно о переносе фестиваля современного искусства и народного творчества «Жатва» на 2027 год. В обоих случаях в качестве причин таких решений называлась «непростая оперативная обстановка». При этом стартовавший в конце прошлой недели XV Международный Платоновский фестиваль искусств пока проходит без изменений. Власти заявляют, что новых отмен и переносов не планируется.
Власти Воронежской области с начала недели отказались от проведения двух масштабных творческих фестивалей. Об отмене рок-фестиваля «Ветра Черноземья» вечером 1 июня сообщила администрация Новоусманского района, объяснив решение «нестабильной оперативной обстановкой». Его проведение планировалось 27 июня на территории центра лыжной подготовки «Дубрава».
«Мы понимаем, что это решение может расстроить тех, кто ждал мероприятие, и приносим искренние извинения за возникшие неудобства. Безопасность жителей — наш безусловный приоритет», — заявили в райадминистрации. Власти также добавили, что деньги за уже купленные билеты желающим посетить фестиваль вернут. Тем, кто приобрел их онлайн, средства поступят автоматически уже в ближайшие дни, а купившим билеты в кассе местного Дворца культуры рекомендуют вернуть их там же.
Хедлайнером фестиваля «Ветра Черноземья» в этом году заявлялась группа «СерьГа» рок-музыканта Сергея Галанина. Помимо нее на мероприятии должны были выступить коллективы «Трубецкой», «АтакА 36», «Вайкари», «Директива19», «The Стереотипы», Under time, Stonehand.
На следующий день, 2 июня, стало известно о переносе фестиваля современного искусства и народного творчества «Жатва» на 2027 год. Изначально его планировали провести с 21 по 23 августа в селе Горожанка Рамонского района. О решении сообщили сами организаторы, сославшись на «сложившуюся ситуацию в регионе и непростую обстановку с площадкой для фестиваля в изначально задуманном масштабе».
«Мы уже проделали огромную работу, договорились с множеством артистов, партнеров, начали застройку арт-объектов на площадке, и поэтому перенос фестиваля в другой регион или на другую площадку за такой короткий срок просто невозможен в том масштабе, в котором мы его изначально задумывали», — отметили они.
Фестиваль переносится с сохранением списка заявленных артистов и заранее подготовленных программ. Организаторы попросили уже купивших билеты на «Жатву» гостей сохранить их на следующий год, чтобы поддержать проект. Желающим оформить возврат обещают вернуть средства в течение месяца. Заявки на возврат обработают до 1 июля.
Организаторы позиционируют «Жатву» как фестиваль современного искусства и творчества, «в основе которого — близкие каждому народные ценности и традиции». В программу форума включили выступления российских артистов и музыкантов, театральные постановки, лекции, мастер-классы, перформансы, организацию кемпинга, танцы и другие активности.
Представители «Жатвы» добавили, что часть ее мероприятий гости смогут увидеть на другом фестивале — «Ивана Купала», который планируют провести 11 июля в воронежском глэмпинге «Сыч». «Решили сделать качественное, но немножко урезанное событие с приглашением артистов “Жатвы”, арт-объектами и перформансами», — пояснили организаторы. «Ивана Купала» пока не отменяют.
На фоне отмены других мероприятий в конце прошлой недели в Воронеже стартовал юбилейный XV Международный Платоновский фестиваль искусств. Он открылся выступлениями уличных театров в парке «Алые паруса», которые проходили с 30 по 31 мая. За два дня фестиваль со спектаклями под открытым небом и музыкальными перформансами посетили 27 тыс. человек.
В рамках Платоновфеста планируется проведение еще нескольких мероприятий на открытом воздухе — в частности, книжной ярмарки на Советской площади с 12 по 14 июня. Кроме того, 27 июня в «Белом колодце» должен пройти традиционный опен-эйр-концерт «Музыка мира».
В пресс-службе фестиваля заявили «Ъ-Черноземье», что каких-либо изменений в программе не планируется.
В министерстве культуры Воронежской области также сообщили «Ъ-Черноземье», что отменять или переносить иные мероприятия в регионе пока не планируют. «По каждому мероприятию министерством совместно с оперативным штабом региона отрабатываются и соблюдаются необходимые меры безопасности в полном объеме с учетом оперативной обстановки», — добавили в ведомстве.
С 22 по 24 мая в парке «Орленок» в Воронеже уже проходил без каких-либо отмен и ограничений программы четвертый международный фестиваль «Мультпрактика». Его торжественное открытие собрало около 12 тыс. гостей. Мероприятия конкурсной, образовательной и деловой программ посетили почти 9 тыс. человек. Внеконкурсные показы анимационных фильмов в «Орленке» собрали более 500 зрителей. На церемонии закрытия фестиваля в Театре кукол присутствовали 250 гостей. Площадками мероприятий также стали парки «Танаис», «Нелжа», «Дельфин» и кинотеатр «Синема парк».
В последние годы в Воронежской области уже отменяли масштабные рок-фестивали. В 2024 году стало известно, что фестиваль «Чернозем» больше не будет проводиться командой бизнесмена Евгения Хамина. Как сообщал «Ъ-Черноземье», одной из причин этого решения стали сложности с обеспечением безопасности участников. Позже один из основателей фестиваля Сергей Белозеров рассказал, что «юридически» проект вернулся «на родину» — в Тамбов.