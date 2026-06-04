Ветры враждебные веют, но мимо

«Мы понимаем, что это решение может расстроить тех, кто ждал мероприятие, и приносим искренние извинения за возникшие неудобства. Безопасность жителей — наш безусловный приоритет», — заявили в райадминистрации. Власти также добавили, что деньги за уже купленные билеты желающим посетить фестиваль вернут. Тем, кто приобрел их онлайн, средства поступят автоматически уже в ближайшие дни, а купившим билеты в кассе местного Дворца культуры рекомендуют вернуть их там же.