В Комсомольске-на-Амуре временно закрыли четыре отделения почты

С 1 июня также закрыто отделение в Таёжке на улице Почтовой, 9 — его клиентов принимают в отделении № 32 на Вокзальной, 81. Отделение № 7 на улице Победы, 44 должно вернуться к работе 15 июля, поскольку сотрудник находится на больничном. До этого времени жителей обслуживает отделение № 8 на улице Культурной, 11.