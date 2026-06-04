В Комсомольске-на-Амуре временно закрыли четыре отделения почты

В Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре временно приостановили работу четыре почтовых отделения. Причина — нехватка сотрудников, сообщили в министерстве цифрового развития и связи края.
Речь идёт об отделениях с индексами 681013, 681021, 681026 и 681007. В минцифры отметили, что работа закрытых отделений будет восстановлена после укомплектования штата, а пока жители могут получать услуги в других точках города.
Отделение № 13 на улице Ленина, 19 не обслуживает клиентов с 29 мая. Жителям предлагают обращаться в ОПС № 10 на улице Парижской Коммуны, 26. Клиентов отделения № 21 на Октябрьском проспекте, 29 перенаправили в главпочтамт на улице Мира, 27.
С 1 июня также закрыто отделение в Таёжке на улице Почтовой, 9 — его клиентов принимают в отделении № 32 на Вокзальной, 81. Отделение № 7 на улице Победы, 44 должно вернуться к работе 15 июля, поскольку сотрудник находится на больничном. До этого времени жителей обслуживает отделение № 8 на улице Культурной, 11.
В министерстве подчеркнули, что временное закрытие отделений не повлияет на график выплаты пенсий. Доставка пенсий на дом, писем и посылок будет идти в обычном режиме.