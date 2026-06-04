Сафонов вошел в топ-10 дорогих футбольных вратарей мира

Сафонову 27 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года. В нынешнем сезоне россиянин провел 27 матчей, 12 из которых сыграл «на ноль». В составе команды игрок дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также по разу победил в кубке, суперкубке страны, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира.