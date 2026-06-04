Сафонов вошел в топ-10 дорогих футбольных вратарей мира

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов занял седьмое место в списке самых дорогих игроков своего амплуа по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Стоимость Сафонова оценивается в €42,9 млн. В тройку лидеров вошли итальянец Джанлуиджи Доннарумма (€79,5 млн), который летом 2025 года перешел из ПСЖ в английский «Манчестер Сити», испанец Жоан Гарсия из «Барселоны» (€78 млн) и бельгиец Сенне Ламменс (€52,7 млн), выступающий за английский «Манчестер Юнайтед».
Сафонову 27 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года. В нынешнем сезоне россиянин провел 27 матчей, 12 из которых сыграл «на ноль». В составе команды игрок дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также по разу победил в кубке, суперкубке страны, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира.
Ранее ТАСС сообщал, что вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп занял восьмое место в рейтинге молодых голкиперов по версии CIES.