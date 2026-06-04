Татарстан вошел в пятерку регионов России по числу трудовых мигрантов

Татарстан сохранил пятое место среди российских регионов по количеству привлеченных иностранных работников. Об этом сообщает Росстат. Доля республики составила 2,4 процента от общего числа трудовых мигрантов в стране. Годом ранее этот показатель был 2,2 процента.
Больше всего иностранных работников привлекает Москва — 26,3 процента от общего числа по России. На втором месте Московская область с 16,4 процента. Третью строчку занял Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью — 13,5 процента. На четвертом месте расположилась Свердловская область с показателем 2,5 процента. А замыкает пятерку Татарстан.
По стране среди трудовых мигрантов преобладают мужчины. Среди тех, у кого есть разрешение на работу, их доля составляет 89 процентов. Среди обладателей патента — 88,3 процента. Женщин значительно меньше: 11 и 11,7 процента соответственно.