Татарстан вошел в пятерку регионов России по числу трудовых мигрантов

Больше всего иностранных работников привлекает Москва — 26,3 процента от общего числа по России. На втором месте Московская область с 16,4 процента. Третью строчку занял Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью — 13,5 процента. На четвертом месте расположилась Свердловская область с показателем 2,5 процента. А замыкает пятерку Татарстан.