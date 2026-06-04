В ФМБА рассказали об эффективности вакцины от колоректального рака

«Первые пациенты получили лечение (российской вакциной от колоректального рака “Онкопепт” — ред.) в конце марта — начале апреля, и по этим пациентам у нас уже есть два месяца наблюдений. Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали», — сказала Скворцова.