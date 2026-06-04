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Первый мемориальный комплекс участникам СВО открылся в Омской области

В Таре открылся мемориальный комплекс погибшим участникам специальной военной операции.

Источник: Управление Росгвардии по Омской области

В Таре открылся мемориальный комплекс погибшим участникам СВО. Это полноценный мемориал с памятником в виде воина с оружием и табличками, на которых указаны десятки имён.

Мемориал выполнен из кирпича и гранита. На памятнике нанесена большая надпись — «Мужественному воину честь и слава!».

Об открытии мемориала сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области. В открытии приняли участие администрация Тарского района, представители различных ведомств, родные погибших и жители города.

Право открыть памятник предоставили родственникам погибших военнослужащих. В завершении мероприятия прозвучали стихи и песни Тарских авторов, минута молчания и торжественное возложение цветов.

Деньги на создание мемориала собирали неравнодушные граждане.

Это первый подобный монумент участникам специальной военной операции в регионе. Ранее подобные комплексы устанавливали в районах ветеранам ВОВ.

Ранее мы писали, что в Омске и ряде районов области на зданиях и жилых домах массово устанавливают мемориальные доски погибшим воинам-землякам.