Первый мемориальный комплекс участникам СВО открылся в Омской области

В Таре открылся мемориальный комплекс погибшим участникам СВО. Это полноценный мемориал с памятником в виде воина с оружием и табличками, на которых указаны десятки имён.
Мемориал выполнен из кирпича и гранита. На памятнике нанесена большая надпись — «Мужественному воину честь и слава!».
Об открытии мемориала сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области. В открытии приняли участие администрация Тарского района, представители различных ведомств, родные погибших и жители города.
Право открыть памятник предоставили родственникам погибших военнослужащих. В завершении мероприятия прозвучали стихи и песни Тарских авторов, минута молчания и торжественное возложение цветов.
Деньги на создание мемориала собирали неравнодушные граждане.
Это первый подобный монумент участникам специальной военной операции в регионе. Ранее подобные комплексы устанавливали в районах ветеранам ВОВ.
Ранее мы писали, что в Омске и ряде районов области на зданиях и жилых домах массово устанавливают мемориальные доски погибшим воинам-землякам.