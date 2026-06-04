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Житель Неклиновского района осужден за совершение убийства знакомого

Об этом сообщает региональный Следком.

Неклиновский районный суд вынес приговор в отношении 54‑летнего местного жителя, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Согласно материалам дела, в январе текущего года в селе Покровском между подсудимым и его 52‑летним знакомым в ходе совместного употребления спиртных напитков возникла ссора. В результате конфликта фигурант нанёс потерпевшему один удар ножом в область шеи. От полученного колото‑резаного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственными органами проведён комплекс мероприятий: осуществлены осмотры места происшествия, допрошены свидетели, проведены необходимые судебные экспертизы.

По итогам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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