Житель Неклиновского района осужден за совершение убийства знакомого

Согласно материалам дела, в январе текущего года в селе Покровском между подсудимым и его 52‑летним знакомым в ходе совместного употребления спиртных напитков возникла ссора. В результате конфликта фигурант нанёс потерпевшему один удар ножом в область шеи. От полученного колото‑резаного ранения мужчина скончался на месте происшествия.