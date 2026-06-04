В Хабаровском крае более 90 казаков получили награды за СВО

Евгений Процевский был назначен временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска по итогам совета атаманов, который прошёл в Хабаровске в апреле. Тогда же в краевой столице состоялся Большой круг Окружного казачьего общества Хабаровского края. На Большом круге отмечалось, что более 200 казаков общества уже приняли участие в специальной военной операции. Также продолжается включение казаков в мобилизационный людской резерв, проходят занятия на полигонах и военно-полевые сборы. Кроме того, казаки регулярно доставляют гуманитарную помощь на фронт.