В Хабаровском крае более 90 казаков получили награды за СВО

В Хабаровском крае представители Уссурийского казачьего войска приняли участие в торжественном награждении бойцов казачьей бригады «Терек». Более 90 военнослужащих получили почётные награды за службу, сообщает пресс-служба правительства региона.
В мероприятии участвовали временно исполняющий обязанности атамана Уссурийского казачьего войска, советник губернатора Хабаровского края Евгений Процевский, а также офицеры штаба Всероссийского казачьего общества. Награды вручили по поручению атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова.
Большинство бойцов были отмечены медалями «Казачья доблесть». Эту награду в казачьей среде считают одной из самых почитаемых — её вручают за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции.
Евгений Процевский был назначен временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска по итогам совета атаманов, который прошёл в Хабаровске в апреле. Тогда же в краевой столице состоялся Большой круг Окружного казачьего общества Хабаровского края. На Большом круге отмечалось, что более 200 казаков общества уже приняли участие в специальной военной операции. Также продолжается включение казаков в мобилизационный людской резерв, проходят занятия на полигонах и военно-полевые сборы. Кроме того, казаки регулярно доставляют гуманитарную помощь на фронт.