Журналист из США Хелали попросил у Путина гражданство России

Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для граждан Украины и лиц без паспорта, которые ранее постоянно проживали на территории этой страны. Документ действует до 1 января 2028 года. Согласно указу, заявителям из этой категории не нужно предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости. Льгота касается тех, кто прибыл в Россию напрямую или через третьи страны. Речь идёт об исключении одного из обязательных документов из действующего порядка рассмотрения вопросов гражданства.