Хабаровские школьники и студенты вошли в топ всероссийских интеллектуальных соревнований

Итоги интеллектуальных турниров подвели на торжественном приеме в правительстве Хабаровского края. Команды региона показали высокие результаты сразу в двух крупных состязаниях. Всероссийский квиз-турнир «Мир Крипто» собрал более 2000 участников из 81 региона России, а также команды из других стран. По итогам соревнований сборные Хабаровского края вошли в десятку лучших. Высоких достижений удалось добиться и в кибер-турнире «Неизвестная война», посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне и событиям Советско-японской войны 1945 года. Хабаровский край занял первое место в России по числу зарегистрированных команд, а три коллектива из нашего региона стали призерами всероссийского рейтинга. Масштабное соревнование объединило 2 850 команд из 87 регионов РФ и 16 стран.