Свыше 40 км сетей водоснабжения и водоотведения построят в Хабаровске и пригороде

На площадках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с председателем совета директоров ООО «Группа Полипластик» Львом Гориловским. Стороны подвели итоги деятельности за 2025 год и обсудили планы по дальнейшему развитию предприятий группы в регионе. Ключевой темой переговоров стало участие компании в проектах Хабаровского края в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и промышленности. «В этом году приступаем к реализации нового проекта по строительству объектов водоснабжения и водоотведения на территории Хабаровска и Хабаровского района. В планах построить более 40 км сетей водо-канализационного хозяйства в железнодорожной части краевой столицы и Мирненского сельского поселения», — поделился губернатор. Надо сказать, что ранее власти региона уже использовали трубы этой компании при строительстве тепломагистрали ТМ-35 в краевой столице, которая призвана обеспечить отоплением и горячей водой как минимум 1,5 млн квадратных метров нового жилья в северной части Хабаровска.