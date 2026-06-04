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Качество мобильной связи и Интернета постарались улучшить еще в нескольких селах Хабаровского края

Работы по оптимизации радиочастот провели в селах Большая Картель и Пивань Комсомольского района, в селе Анастасьевка Хабаровского района, в поселках Хор и Обор, селе Могилевка района имени Лазо. При этом, мобильный сигнал стал стабильнее на автотрассах возле Большой Картели, Пивани и Анастасьевки. Оператор фиксирует рост продолжительности разговоров по мобильному телефону в этом году на 25%.

Работы по оптимизации радиочастот провели в селах Большая Картель и Пивань Комсомольского района, в селе Анастасьевка Хабаровского района, в поселках Хор и Обор, селе Могилевка района имени Лазо. При этом, мобильный сигнал стал стабильнее на автотрассах возле Большой Картели, Пивани и Анастасьевки. Оператор фиксирует рост продолжительности разговоров по мобильному телефону в этом году на 25%. Модернизацию телеком-сети выполнили также в Комсомольске-на-Амуре. Новую базовую станцию, поддерживающую стандарт LTE, установили на улице Вокзальной.

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