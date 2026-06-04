Работы по оптимизации радиочастот провели в селах Большая Картель и Пивань Комсомольского района, в селе Анастасьевка Хабаровского района, в поселках Хор и Обор, селе Могилевка района имени Лазо. При этом, мобильный сигнал стал стабильнее на автотрассах возле Большой Картели, Пивани и Анастасьевки. Оператор фиксирует рост продолжительности разговоров по мобильному телефону в этом году на 25%. Модернизацию телеком-сети выполнили также в Комсомольске-на-Амуре. Новую базовую станцию, поддерживающую стандарт LTE, установили на улице Вокзальной.
Качество мобильной связи и Интернета постарались улучшить еще в нескольких селах Хабаровского края
Работы по оптимизации радиочастот провели в селах Большая Картель и Пивань Комсомольского района, в селе Анастасьевка Хабаровского района, в поселках Хор и Обор, селе Могилевка района имени Лазо. При этом, мобильный сигнал стал стабильнее на автотрассах возле Большой Картели, Пивани и Анастасьевки. Оператор фиксирует рост продолжительности разговоров по мобильному телефону в этом году на 25%.
Узнать больше по теме
Картель: от ценового сговора до наркоимперии
Термин «картель» давно вышел за рамки учебников по экономике, и сегодня он все чаще звучит в новостях — особенно когда речь заходит о расследованиях антимонопольных служб и громких операциях против наркосиндикатов. В одних случаях картель — это тайное соглашение компаний о ценах, в других — жесткая и даже жестокая преступная структура с международными связями. Кто есть кто — разбираем в материале.Читать дальше