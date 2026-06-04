Жителей и гостей Хабаровского края приглашают на сап-сплав и иммерсивную прогулку

Благодаря проекту «Отдыхаем в крае» жители и гости региона смогут интересно провести первые выходные лета. Так, в эту субботу на фабрике мороженого пройдет экскурсия «Жизнь — малина!». У посетителей фабрики будет возможность узнать о тонкостях приготовления летнего десерта и продегустировать готовый продукт. 6 июня любители активного отдыха смогут принять участие в сап-сплаве по реке Тунгуска. Маршрут подойдет и новичкам, не имеющим специальной подготовки. «Сап-сплав — это отличная возможность снять короткометражный фильм для участия в IV сезоне Всероссийского конкурса “Дальний Восток — Земля приключений”. Конкурс проводится по инициативе зампреда правительства РФ Юрия Трутнева. Главный приз — 3 млн рублей», — отметили в министерстве туризма Хабаровского края. В воскресенье можно совершить водную прогулку на катамаране. В тур «Сплав Анюй — скалы Надге» входит также пеший маршрут по лесным тропам — он подойдет для желающих всех уровней подготовки, включая новичков и детей. 7 июня туристы смогут отправиться в село Новокаменка к каменному водопаду — геологическому памятнику, сформированному на месте потухшего вулкана. В программе также — обед на даче Союза художников России и творческие мастер-классы по выделке рыбьей кожи и изготовлению авторского сувенира. Для заинтересованных в урбанистике и истории в воскресенье пройдет обзорная иммерсивная прогулка «Новая волна» по центру Хабаровска. Технологии дополненной реальности оживят образы прошлого, а во время беседы с гидом участники мероприятия узнают о знаменитых путешественниках, врачах и спортсменах, повлиявших на жизнь Хабаровска.