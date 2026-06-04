Россиянам напомнили, под какими предлогами аферисты крадут личные данные

«Спектр предлогов, используемых злоумышленниками для получения личных данных, достаточно широк. Это может быть продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсаций, доставка посылки, установка домофона и другие», — информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.