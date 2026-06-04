В Хабаровском крае 5391 выпускник сдаёт ЕГЭ по русскому языку

В Хабаровском крае сегодня, 4 июня, выпускники школ сдают самый массовый ЕГЭ — русский язык. В этом году на экзамен зарегистрировался 5391 человек, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Для проведения экзамена в крае задействовали 82 пункта. Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата, поэтому для выпускников это ключевой день всей экзаменационной кампании. Работа длится 3 часа 30 минут и состоит из 27 заданий: в первой части школьники дают краткие ответы, во второй пишут сочинение по прочитанному тексту.
Один из пунктов проведения экзамена в гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова в Хабаровске посетил уполномоченный по правам ребёнка в крае Пётр Перевезенцев. Здесь русский язык сдают 189 учащихся из лицея «Ступени», гимназии № 6, математического лицея, школ № 35 и 77.
«Это мой первый экзамен, далее буду сдавать математику, английский язык и обществознание. Собираюсь поступать в Тихоокеанский государственный университет на лингвистическое направление», — поделилась выпускница школы № 35 Хабаровска Кира Филенко.
Результаты участники ЕГЭ по русскому языку узнают не позднее 23 июня.
В министерстве напомнили, что на экзамен нельзя приносить телефоны, электронную технику, справочные материалы, заметки и устройства для хранения или передачи информации. За нарушение школьника удалят с экзамена, результат аннулируют, а пересдать обязательный предмет он сможет только в сентябре.