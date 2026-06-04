В Хабаровском крае 5391 выпускник сдаёт ЕГЭ по русскому языку

Для проведения экзамена в крае задействовали 82 пункта. Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата, поэтому для выпускников это ключевой день всей экзаменационной кампании. Работа длится 3 часа 30 минут и состоит из 27 заданий: в первой части школьники дают краткие ответы, во второй пишут сочинение по прочитанному тексту.