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В Набережных Челнах умер врач БСМП Марсель Хакимов, лечивший бойцов в зоне СВО

Доктор был отмечен наградами и благодарностью мэра города Наиля Магдеева.

Источник: Комсомольская правда

Умер Марсель Хакимов, который более 20 лет проработал в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов.

Начинал как врач травматолог-ортопед, затем стал заведующим травматологическим пунктом БСМП. Коллеги ценили его за пунктуальность, ответственность и трудолюбие, а пациенты — за чуткое отношение, честность и профессионализм.

Последние годы жизни Марсель Хакимов посвятил служению Родине — оказывал медицинскую помощь раненым в зоне СВО. После возвращения был отмечен наградами и благодарностью мэра города Наиля Магдеева.

Прощание с Марселем Илгировичем состоится 5 июня в 8:35 в зале морга БСМП. Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.