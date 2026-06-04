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Футболист «Динамо» Тюкавин провел зарядку для участников забега на ПМЭФ

Игрок отметил, что в столь ранее время не просыпался даже на рыбалку.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин в рамках мероприятий клуба на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провел зарядку для участников традиционного забега. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Забег в этом году носит название «Борись и побеждай».

«Я в прекрасном настроении, в столь раннее время я даже на рыбалку не просыпался, — сказал Тюкавин журналистам. — “Динамо” предложило мне посетить форум, не было вариантов, пришлось соглашаться. Классное мероприятие. Я забег начну точно, а там посмотрим, насколько сил хватит. Дистанция по центру города, если была бы возможность, пробежал бы больше. Здесь собрались любители своего дела, кому это нравится, молодцы».

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.