Футболист «Динамо» Тюкавин провел зарядку для участников забега на ПМЭФ

«Я в прекрасном настроении, в столь раннее время я даже на рыбалку не просыпался, — сказал Тюкавин журналистам. — “Динамо” предложило мне посетить форум, не было вариантов, пришлось соглашаться. Классное мероприятие. Я забег начну точно, а там посмотрим, насколько сил хватит. Дистанция по центру города, если была бы возможность, пробежал бы больше. Здесь собрались любители своего дела, кому это нравится, молодцы».