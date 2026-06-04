Хоккейная академия «Авангард» в Омске получила статус официальной гостиницы

В настоящее время гостиница работает без присвоенной звездной категории. Всего в Омской области зарегистрировано 164 средства размещения, из них только 36 имеют официальную классификацию. Шесть отелей относятся к категории «четыре звезды», 22 — «три звезды», восемь — «две звезды».