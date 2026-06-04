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Поднятие флага и концерт Open Air: как пройдет День госсимволов в Алматы

В Алматы подготовили масштабную программу мероприятий ко Дню государственных символов Республики Казахстан, который отмечается 4 июня, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Для жителей и гостей города запланированы торжественные церемонии, тематическая конференция и праздничный концерт под открытым небом с участием известных казахстанских исполнителей.

На «Медеу» поднимут Государственный флаг.

Праздничные мероприятия начнутся в 12:30 на территории высокогорного спортивного комплекса «Медеу».

Здесь состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан и массовое исполнение Государственного гимна.

В мероприятии примут участие:

жители Алматы; представители молодежных организаций; общественные деятели; представители государственных органов.

В Доме дружбы обсудят значение государственных символов.

Во второй половине дня, в 15:00, в Доме дружбы пройдет конференция «Дух символов — сила Конституции».

Участниками встречи станут общественные деятели, эксперты, студенты и молодежь.

В ходе дискуссии планируется обсудить:

значение государственных символов для общества; роль символов в укреплении национальной идентичности; вопросы патриотического воспитания молодежи; связь государственных символов с конституционными ценностями страны.

На Кок-Тобе пройдет праздничный концерт.

Завершится праздничный день концертом Open Air на площади Кок-Тобе.

Начало концерта запланировано на 17:00.

Перед зрителями выступят популярные казахстанские артисты:

Айдар Турганбек; Торегали Тореали; Абдижаппар Алкожа; Турар; Акботанур Сейтмагамбет; Баянсулу; Диная; Ернар Жуматаев; группы «КешYOU», «Алашұлы» и «Абырой».

Артисты исполнят патриотические композиции и популярные песни, создавая праздничную атмосферу для горожан.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Помимо центральных площадок, отдельные акции и тематические мероприятия состоятся во всех районах Алматы.

Организаторы отмечают, что главная цель праздничной программы — популяризация национальных ценностей, укрепление казахстанского патриотизма и повышение уважения к государственным символам страны.

Что это значит.

День государственных символов традиционно напоминает о значении флага, герба и гимна как важных элементов национальной идентичности. Праздничные мероприятия помогают укреплять чувство единства, уважение к истории страны и интерес молодежи к государственным ценностям Казахстана.