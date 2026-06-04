Поднятие флага и концерт Open Air: как пройдет День госсимволов в Алматы

Для жителей и гостей города запланированы торжественные церемонии, тематическая конференция и праздничный концерт под открытым небом с участием известных казахстанских исполнителей.
На «Медеу» поднимут Государственный флаг.
Праздничные мероприятия начнутся в 12:30 на территории высокогорного спортивного комплекса «Медеу».
Здесь состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан и массовое исполнение Государственного гимна.
В мероприятии примут участие:
жители Алматы; представители молодежных организаций; общественные деятели; представители государственных органов.
В Доме дружбы обсудят значение государственных символов.
Во второй половине дня, в 15:00, в Доме дружбы пройдет конференция «Дух символов — сила Конституции».
Участниками встречи станут общественные деятели, эксперты, студенты и молодежь.
В ходе дискуссии планируется обсудить:
значение государственных символов для общества; роль символов в укреплении национальной идентичности; вопросы патриотического воспитания молодежи; связь государственных символов с конституционными ценностями страны.
На Кок-Тобе пройдет праздничный концерт.
Завершится праздничный день концертом Open Air на площади Кок-Тобе.
Начало концерта запланировано на 17:00.
Перед зрителями выступят популярные казахстанские артисты:
Айдар Турганбек; Торегали Тореали; Абдижаппар Алкожа; Турар; Акботанур Сейтмагамбет; Баянсулу; Диная; Ернар Жуматаев; группы «КешYOU», «Алашұлы» и «Абырой».
Артисты исполнят патриотические композиции и популярные песни, создавая праздничную атмосферу для горожан.
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
Помимо центральных площадок, отдельные акции и тематические мероприятия состоятся во всех районах Алматы.
Организаторы отмечают, что главная цель праздничной программы — популяризация национальных ценностей, укрепление казахстанского патриотизма и повышение уважения к государственным символам страны.
Что это значит.
День государственных символов традиционно напоминает о значении флага, герба и гимна как важных элементов национальной идентичности. Праздничные мероприятия помогают укреплять чувство единства, уважение к истории страны и интерес молодежи к государственным ценностям Казахстана.