Ямаля второй раз подряд признали самым дорогим футболистом мира

Футболист «Барселоны» второй раз подряд возглавил список самых дорогих футболистов мира по мнению CIES. В 2025 году он оценивался в €402,3 млн. Тогда второе место также занял Холанд (€239,6 млн), а на третьей позиции расположился английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (€233,8 млн), который не попал в топ-10 рейтинга в 2026 году.