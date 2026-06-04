Ямаля второй раз подряд признали самым дорогим футболистом мира

МАДРИД, 4 июня. /ТАСС/. Полузащитник испанской «Барселоны» Ламин Ямаль признан самым дорогим игроком мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Трансферную стоимость испанского игрока оценили в €358,1 млн. Его ближайшим преследователем является норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (€227,3 млн). Тройку лидеров замкнул французский игрок атаки испанского «Реала» Килиан Мбаппе (€165,7 млн).
Футболист «Барселоны» второй раз подряд возглавил список самых дорогих футболистов мира по мнению CIES. В 2025 году он оценивался в €402,3 млн. Тогда второе место также занял Холанд (€239,6 млн), а на третьей позиции расположился английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (€233,8 млн), который не попал в топ-10 рейтинга в 2026 году.
Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». За основную команду выступает с 2023 года. В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 45 матчей в разных турнирах, забил 24 мяча и отдал 18 голевых передач. Футболист вместе с командой стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании, а также один раз выиграл кубок страны.
За сборную Испании Ямаль дебютировал в 2023 году и провел 25 матчей. На его счету 6 голов и 12 передач. С национальной командой игрок победил на чемпионате Европы 2024 года и дошел до финала Лиги наций в 2025-м.