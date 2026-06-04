От +14 до +25, дождь и гроза и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 4 июня

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 4 июня будет переменной облачности. Утром ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем осадков не предвидится. Ветер восточный и юго-восточный разовьет скорость в 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12 — 14 м/с. В ночь на 5 июня ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь, гроза. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер задует со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе порывы разгонятся до 16 м/с.