Народные приметы на 5 июня: чего нельзя делать в день Левона Огуречника?

День Левона Огуречника в старину был связан с работой на грядках. Конец весны — начало лета — время, когда крестьяне практически не отдыхали. Им предстояло много трудов, чтобы обеспечить свои семьи пропитанием. Многие суеверия этой даты так или иначе касались их повседневных забот. Так, 5 июня строго-настрого запрещалось залеживаться в кровати. Тому, кто встанет позже обычного, сулили голод и нищету. Не разрешалось бездельничать и переладывать свои дела на чужие плечи. Такой человек якобы рисковал лишиться всех накоплений и источника дохода.