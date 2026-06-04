Народные приметы на 5 июня: чего нельзя делать в день Левона Огуречника?

5 июня верующие вспоминают обретение мощей епископа Ростовского Леонтия, в народном календаре — Левон Огуречник. На Руси в этот день не мыли ноги, выбрасывали лапти за ворота и отказывались от сладкого. Расскажем, какие еще традиции и запреты были известны нашим предкам.
Народные приметы на 5 июня: что нельзя делать.
День Левона Огуречника в старину был связан с работой на грядках. Конец весны — начало лета — время, когда крестьяне практически не отдыхали. Им предстояло много трудов, чтобы обеспечить свои семьи пропитанием. Многие суеверия этой даты так или иначе касались их повседневных забот. Так, 5 июня строго-настрого запрещалось залеживаться в кровати. Тому, кто встанет позже обычного, сулили голод и нищету. Не разрешалось бездельничать и переладывать свои дела на чужие плечи. Такой человек якобы рисковал лишиться всех накоплений и источника дохода.
На Руси бытовало мнение, что в этот день нельзя есть варенье и пряники. Сладкоежка может потерять бдительность и стать жертвой мошенников.
Беременным женщинам не советовали грызть семечки, а то ребенок рябым будет. Мужчинам же не рекомендовали употреблять крепкие напитки, так как из-за них можно оказаться за решеткой.
Если верите в приметы, постарайтесь не тратить лишнего. На рынке или в магазине не отдавайте продавцам все до копейки. Наши предки говорили, что если кошелек полностью опустеет 5 июня, то до конца года придется жить с протянутой рукой.
В этот день не следует отдавать кому-либо детские вещи. Якобы из-за этого ребенок захворать может.
Нельзя забирать себе первую рыбу, пойманную 5 июня: ее нужно отдать первому встреченному на пути домой человеку или скормить кошке. В противном случае, три месяца улова не будет.
Если вам предстоит важная встреча или деловые переговоры, ни в коем случае не садитесь на углу стола. Наши пращуры верили, что из-за этого беседа завершится не в вашу пользу.
Не стоит перебирать крупу — к нищете. Также нельзя использовать муку при готовке. В старину поговаривали, что это станет причиной множества неудач.
Запрещается спорить со старшими или высмеивать их. Если нарушить это правило, известное много веков, то в преклонном возрасте придется несладко.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 5 июня: что можно делать.
В день Левона Огуречника повезет тем, кто работает на земле. Наши предки завершали к этой дате посадку огурцов. Надеясь на хороший урожай, они проводили различные обряды. Еще до Крещения Руси существовала традиция задабривания Земли. Для этого крестьяне могли оставить в поле приготовленную накануне выпечку или полотенце с вышивкой. В некоторых регионах «откуп» силам природы отдавали различными вещами, например, выбрасывая за ворота лапти.
Можно работать, заниматься строительством и ремонтом, искать новые источники дохода, планировать переезд. День неплохо подходит и для покупок.
Ранним утром 5 июня наши предки выходили во двор босиком и гуляли по мокрой от росы траве. Считалось, что эта «процедура» подарит им много сил для тяжелой работы. Ноги мыть после этого было нельзя — влага должна была впитаться в кожу.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 5 июня.
Если утро начинается с тумана, лето будет теплым, а урожай щедрым.
Дождь на рассвете — к засухе в июле.
Если собаки выли всю ночь — через три дня резко похолодает.
Стрекозы кружат в огороде? Огурцов в этом году будет на зависть.
Пение птиц ранним вечером — к хорошей погоде в ближайшие дни.
Если звезд не видно за облаками, стоит ждать дождя.
Именинники 5 июня.
В этот день именины отмечают Александр, Андрей, Афанасий, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Ефросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Паисий, Роман, Федор и Яков.