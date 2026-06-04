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Крупнейший гастрономический фестиваль пройдёт в Нижнем Новгороде в июне

Более 300 авторских блюд от лучших ресторанов города продемонстрируют разнообразие кухонь народов России.

С 12 по 14 июня в парке «Швейцария» состоится гастрономический фестиваль «За одним столом» (0+). Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

По мнению мэра города Юрия Шалабаева, Нижнему Новгороду нужен собственный проект, который раскроет уникальные черты столицы Приволжья через гастрономию, культуру, образование и другие значимые направления.

Главная изюминка фестиваля — стометровый стол: его планируют установить в парке, и он может войти в число самых длинных в стране. Более 300 авторских блюд от лучших ресторанов города продемонстрируют разнообразие кухонь народов России.

Гостей ждёт насыщенная программа:

лаборатория волжской кухни;

мастер‑классы и лекции;

пикники на свежем воздухе;

образовательные встречи;

детские зоны с развлечениями;

спортивные активности;

концерты нижегородских артистов и хедлайнеров.

Все мероприятия будут бесплатными для посетителей. Подробная программа фестиваля появится позже.

Организаторы отмечают: цель события — не просто показать кулинарное многообразие, но и познакомить гостей с культурным наследием страны, помочь ощутить связь с историей и открыть для себя Россию через её традиции.

Ранее фестиваль ALFA HUMAN в Нижнем Новгороде станет ежегодным.