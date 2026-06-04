Крупнейший гастрономический фестиваль пройдёт в Нижнем Новгороде в июне

С 12 по 14 июня в парке «Швейцария» состоится гастрономический фестиваль «За одним столом» (0+). Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
По мнению мэра города Юрия Шалабаева, Нижнему Новгороду нужен собственный проект, который раскроет уникальные черты столицы Приволжья через гастрономию, культуру, образование и другие значимые направления.
Главная изюминка фестиваля — стометровый стол: его планируют установить в парке, и он может войти в число самых длинных в стране. Более 300 авторских блюд от лучших ресторанов города продемонстрируют разнообразие кухонь народов России.
Гостей ждёт насыщенная программа:
лаборатория волжской кухни;
мастер‑классы и лекции;
пикники на свежем воздухе;
образовательные встречи;
детские зоны с развлечениями;
спортивные активности;
концерты нижегородских артистов и хедлайнеров.
Все мероприятия будут бесплатными для посетителей. Подробная программа фестиваля появится позже.
Организаторы отмечают: цель события — не просто показать кулинарное многообразие, но и познакомить гостей с культурным наследием страны, помочь ощутить связь с историей и открыть для себя Россию через её традиции.
Ранее фестиваль ALFA HUMAN в Нижнем Новгороде станет ежегодным.