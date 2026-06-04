Андрей Сурмачевский возвращается в «Динамо-Урал»

В сезоне 2024/2025 Сурмачевский уже выступал за уфимский клуб на правах аренды, а в сезоне 2025/2026 доигровщик вернулся в состав «Зенит-Казань».
В числе достижений Андрея: чемпион России (2023, 2024), обладатель Суперкубка России (2018, 2020, 2023, 2025), обладатель Кубка России (2018, 2019, 2021, 2022, 2023), бронзовый призер клубного чемпионата мира (2019).
Андрей поделился своими эмоциями и целями на предстоящий сезон.
«Очень рад снова стать частью команды. Цели предельно конкретные. В первую очередь — это командный результат. Наша главная задача — бороться за высокие места в чемпионате. Перед собой ставлю самые максимальные цели и буду делать всё возможное, что от меня зависит. Всем болельщикам передаю огромный привет. Совсем скоро увидимся на площадке».