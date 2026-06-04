Андрей Сурмачевский возвращается в «Динамо-Урал»

«Очень рад снова стать частью команды. Цели предельно конкретные. В первую очередь — это командный результат. Наша главная задача — бороться за высокие места в чемпионате. Перед собой ставлю самые максимальные цели и буду делать всё возможное, что от меня зависит. Всем болельщикам передаю огромный привет. Совсем скоро увидимся на площадке».