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Район поисков семьи Усольцевых в Кутурчине закроют для посторонних

Доступ в район поисков будет ограничен для туристов и местных жителей.

Зона поисков семьи Усольцевых, которая пропала во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года, будет оцеплена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что доступ посторонних лиц на территорию запретят в связи с проведением активных поисковых мероприятий.

Напомним, в конце мая — начале июня Следственный комитет организовал дополнительные поиски. В них были задействованы около 80 человек — спасатели, силовики, волонтёры «ЛизаАлерт», а также беспилотники, вездеходы и криминалистическая техника.

Оцепление вводится для того, чтобы посторонние не мешали работе спецслужб и не нарушали целостность потенциальных улик. Доступ в район поисков будет ограничен для туристов, местных жителей и всех, кто не участвует в операции.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются. Ранее Следственный комитет опроверг версию о побеге семьи — собранные доказательства ей противоречат. Основная версия — несчастный случай, однако криминальный след не исключается.