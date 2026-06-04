Район поисков семьи Усольцевых в Кутурчине закроют для посторонних

Зона поисков семьи Усольцевых, которая пропала во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года, будет оцеплена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что доступ посторонних лиц на территорию запретят в связи с проведением активных поисковых мероприятий.
Напомним, в конце мая — начале июня Следственный комитет организовал дополнительные поиски. В них были задействованы около 80 человек — спасатели, силовики, волонтёры «ЛизаАлерт», а также беспилотники, вездеходы и криминалистическая техника.
Оцепление вводится для того, чтобы посторонние не мешали работе спецслужб и не нарушали целостность потенциальных улик. Доступ в район поисков будет ограничен для туристов, местных жителей и всех, кто не участвует в операции.
Поиски семьи Усольцевых продолжаются. Ранее Следственный комитет опроверг версию о побеге семьи — собранные доказательства ей противоречат. Основная версия — несчастный случай, однако криминальный след не исключается.