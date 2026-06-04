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Главные новости к утру 4 июня

При ударе ВСУ по Симферополю погибли три человека, еще семь ранены.

При ударе ВСУ по Симферополю погибли три человека, еще семь ранены.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что риск эскалации конфликта между Россией и Украиной сейчас выше, чем два года назад.

США работают над законопроектом о новых санкциях в отношении России.

Марко Рубио сообщил, что Госдепу неизвестно об американской делегации, которая участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Литва ведет переговоры с США о возможном размещении ядерного оружия на своей территории, заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в геометрической прогрессии.

США и Иран близки к подписанию соглашения, сделка может быть заключена уже в ближайшие выходные, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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