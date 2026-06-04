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Стала известна программа «Музыкальных пятниц» в Красноярске

5 июня стартует традиционный красноярский проект «Музыкальные пятницы». В июне и августе городские творческие коллективы на открытых площадках будут выступать.

5 июня стартует традиционный красноярский проект «Музыкальные пятницы». В июне и августе городские творческие коллективы на открытых площадках будут выступать с популярными музыкальными произведениями. Откроет сезон-2026 Красноярский камерный оркестр на острове Татышев. Музыканты представят красноярцам программу бессмертной классики. В программе: Григ, Бизе — Щедрин, Шостакович, Пьяццолла и любимые треки из кинофильмов. Начало всех концертов 19 часов. 0+