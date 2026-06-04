Стартовало строительство новых контейнеровозов для Казахстана

На встрече обсудили проекты АО «НК “КТЖ”» совместно с Бакинским судостроительным заводом. Контракт на строительство двух сухогрузов уже заключен, и в настоящее время идет обсуждение их дизайна. Поставка судов запланирована на 2028 год.