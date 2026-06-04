Стартовало строительство новых контейнеровозов для Казахстана

АСТАНА, 4 июн — Sputnik. Церемония закладки киля первого специализированного контейнеровоза вместимостью 780 TEU для Казахстана совместно с Abu Dhabi Ports Group прошла на Бакинском судостроительном заводе, сообщили в Минтрансе.
Проект реализуется в рамках сотрудничества Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» и Abu Dhabi Ports.
До конца 2027 года на заводе планируют построить два современных контейнеровоза, предназначенных для перевозки контейнерных грузов по Каспийскому морю.
«Новые суда позволят увеличить возможности Казахстана по транспортировке контейнерных грузов, повысить эффективность морских перевозок и укрепить позиции страны на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Среднем коридоре)», — указывается в сообщении.
На встрече обсудили проекты АО «НК “КТЖ”» совместно с Бакинским судостроительным заводом. Контракт на строительство двух сухогрузов уже заключен, и в настоящее время идет обсуждение их дизайна. Поставка судов запланирована на 2028 год.
«В апреле текущего года АО “НК “Казахстан темир жолы”” заключило договор на строительство шести судов, включая два контейнеровоза, которые будут построены на Бакинском судостроительном заводе», — говорится в сообщении.
Реализация проектов, считают в Минтрансе, будет способствовать дальнейшему развитию транспортно-логистического потенциала Каспийского региона.