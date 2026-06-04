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В ГД рассказали, как будет работать закон о профилактике киберпреступлений

Он предусматривает введение мер по информированию населения о рисках мошенничества, сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Закон о профилактике киберпреступлений будет принят до конца текущего созыва Госдумы, он предусматривает введение мер по информированию населения о рисках мошенничества. Также летом 2026 года должна быть принята правительственная концепция для регулирования этого же вопроса. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»).

«Закон [о профилактике киберпреступлений] точно будет принят до конца завершения этой сессии созыва. И как раз примерно на лето, середину, на июль план утвердить правительственный документ. То есть летом эти решения должны быть приняты», — сказал Метелев.

По его словам, закон о профилактике киберпреступлений вводит обязанность разработки соответствующих государственных и региональных программ — среди мер — информирование через соцсети и мессенджеры о рисках мошенничества, информирование через платежные квитанции и обучение молодежи в школах навыку распознавания мошенничества.

«Правительство сейчас по поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина разрабатывает концепцию профилактики киберпреступлений. К ней будет прилагаться план мероприятий, соответственно, и вот этот план, концепция и будет тем сквозным инструментом, который объединит работу различных органов государственной власти и субъектов по профилактике киберпреступлений», — добавил Метелев.

Он отметил, что ранее уже принято несколько пакетов «антифрод»-законов, которые привели к снижению на 12% количества этих преступлений, а ущерб от них снизился на 19%. «Динамика позитивная, тренд положительный, но много что еще предстоит делать», — подчеркнул он.

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