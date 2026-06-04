Тюкавин объяснил, как рыбалка поможет ему смотреть матчи ЧМ

«Во-первых, буду следить за своими ребятами. Это Луис Чавес и Хуан Касерес [из сборных Мексики и Парагвая], — сказал Тюкавин. — Игры будут очень рано, но я буду на рыбалке, буду как раз вставать в это время, надеюсь, что удастся посмотреть».