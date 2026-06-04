Тюкавин объяснил, как рыбалка поможет ему смотреть матчи ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин во время отпуска будет ходить на рыбалку, это поможет смотреть ранние матчи чемпионата мира 2026 года. Об этом он рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Во-первых, буду следить за своими ребятами. Это Луис Чавес и Хуан Касерес [из сборных Мексики и Парагвая], — сказал Тюкавин. — Игры будут очень рано, но я буду на рыбалке, буду как раз вставать в это время, надеюсь, что удастся посмотреть».
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.