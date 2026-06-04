Ни один пляж не готов: открытие купального сезона перенесли в Атырау

По информации областного ДЧС, планируется открыть специально оборудованные места для купания на реке Жайык в микрорайонах Балыкшы и Геолог города Атырау, а также пляж «Малибу» в микрорайоне Жилгородок. Кроме того, еще четыре места определены в сельских округах Еркинкала, Атырау, Алмалы и Кайыршакты.