Ни один пляж не готов: открытие купального сезона перенесли в Атырау

Точная дата начала купального сезона в Атырау остается неизвестной. Пляжи региона не готовы к эксплуатации, а ответственным лицам поручили в кратчайшие сроки завершить начатые работы и усилить меры безопасности.
По информации областного ДЧС, планируется открыть специально оборудованные места для купания на реке Жайык в микрорайонах Балыкшы и Геолог города Атырау, а также пляж «Малибу» в микрорайоне Жилгородок. Кроме того, еще четыре места определены в сельских округах Еркинкала, Атырау, Алмалы и Кайыршакты.
Сообщается, что местные власти уже приступили к подготовке пляжей и намерены завершить все работы до конца июня.