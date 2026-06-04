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Ни один пляж не готов: открытие купального сезона перенесли в Атырау

Открыть купальный сезон в первый день лета не удалось в Атырау — ни один из 12 официально определенных пляжей региона пока не готов к открытию, заявили в ДЧС, передает МИА «Казинформ».

Источник: Nur.kz

Точная дата начала купального сезона в Атырау остается неизвестной. Пляжи региона не готовы к эксплуатации, а ответственным лицам поручили в кратчайшие сроки завершить начатые работы и усилить меры безопасности.

По информации областного ДЧС, планируется открыть специально оборудованные места для купания на реке Жайык в микрорайонах Балыкшы и Геолог города Атырау, а также пляж «Малибу» в микрорайоне Жилгородок. Кроме того, еще четыре места определены в сельских округах Еркинкала, Атырау, Алмалы и Кайыршакты.

Сообщается, что местные власти уже приступили к подготовке пляжей и намерены завершить все работы до конца июня.