МЧС предупреждает белорусов об опасности гроз

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Это природное явление может стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгорания в жилых и производственных зданиях.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Утром местами по югу, а днем в западных районах пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами прогремят грозы.
Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +20…+25°С.
В Минске в четверг ожидается переменная облачность и без существенных дождей, вероятность осадков составляет всего 5−10%. Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице +13…+16°С, днем воздух прогреется до +20…+22°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +17…+20°С.