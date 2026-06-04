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МЧС предупреждает белорусов об опасности гроз

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Грозы ожидаются местами в западных районах Беларуси в четверг, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 52% 763 мм рт. ст. +18°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Это природное явление может стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгорания в жилых и производственных зданиях.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится переменная облачность. Утром местами по югу, а днем в западных районах пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами прогремят грозы.

Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +20…+25°С.

В Минске в четверг ожидается переменная облачность и без существенных дождей, вероятность осадков составляет всего 5−10%. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха утром будет в белорусской столице +13…+16°С, днем воздух прогреется до +20…+22°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +17…+20°С.

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