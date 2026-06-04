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Шуми Бабаев рассказал о вариантах продолжения карьеры у Евгения Кузнецова

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал о вариантах продолжения карьеры у игрока.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

— Ранее вы говорили, что ведете переговоры с клубами КХЛ по поводу Кузнецова. Удалось ли о чем‑то договориться?

— Пока ничего нет.

— Сколько клубов КХЛ проявляли интерес?

— Пока разговаривали с парой клубов.

— Сейчас Евгений находится в Северной Америке и посещает матчи финала Кубка Стэнли. Есть ли вероятность, что мы ещё увидим его в НХЛ?

— На данный момент предложений из НХЛ не поступало. Если до 1 июля в КХЛ ничего не будет — будем смотреть [в сторону НХЛ], — сказал он «Матч ТВ».

В этом сезоне Кузнецов выступал в КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев». В составе уфимской команды он провел 19 матчей в регулярном чемпионате, в них на его счету 18 (6+12) очков. В плей-офф на его счету семь матчей и два (1+1) очка.