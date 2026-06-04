Шуми Бабаев рассказал о вариантах продолжения карьеры у Евгения Кузнецова

В этом сезоне Кузнецов выступал в КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев». В составе уфимской команды он провел 19 матчей в регулярном чемпионате, в них на его счету 18 (6+12) очков. В плей-офф на его счету семь матчей и два (1+1) очка.