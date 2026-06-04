«Уфа перекрытая» — кого горожане должны понять и простить за летние пробки

Недавний пример — перекресток улиц Кирова/Пархоменко в центре города. Здесь в начале мая затеяли масштабный ремонт тепломагистрали. Планируемый срок завершения всех строительно-монтажных работ с восстановлением благоустройства — до ноября 2026 года. То есть больше полугода! Проезжую часть на улице Кирова частично перекрыли. Когда две полосы превращаются в одну, это приводит к пробке и недовольству водителей. А до 15 июня действует полное перекрытие дороги по ул. Пархоменко с нечетной стороны ул. Кирова. Местные жители, а также те, кто работает в данном «квадрате» в административных зданиях, оказались в довольно «стесненных» условиях в плане доезда/выезда до своих домов и работы. Здесь же до 13 июля закроют две полосы проезжей части по ул. Пархоменко у пересечения с ул. Оренбургской. До 13 июля — одну полосу проезжей части по ул. Оренбургской возле ул. Пархоменко, 133. И так до осени — шум, грязь и поиски путей обхода и объезда! Причем ровно такая же картина на этом же участке была летом и осенью прошлого, 2025 года. Только тогда «раскопки» на улице Кирова в течение более полугода вел «Уфаводоканал», а теперь вот — «БашРТС».