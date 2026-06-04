Postimees: В эстонской Нарве начали продавать места в очереди на границе с РФ

Жители Эстонии начали продавать места в очереди на границе с Россией через пропускной пункт в Нарве. По данным издания Postimees, цены достигают 160 евро.
— Чтобы попасть в Россию через погранпункт в Нарве может потребоваться больше половины дня, и все больше путешественников жалуются в социальных сетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, стоя в очереди за других, — отмечается в публикации.
Эстонский департамент полиции и погранохраны знает о происходящем, однако пресечь эту практику правоохранители не могут — в ней отсутствуют признаки правонарушения.
При этом министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро исключил возможность ускорения прохождения границы за счет физических мер. Он также отверг идею открытия дополнительных пунктов пропуска, отметив, что сократить время ожидания можно лишь при уменьшении потока выезжающих, передает газета.
На прошлой неделе эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию. Начальник пограничного пункта в Нарве Регина Кукк рассказала, что некорректное отображение границы в приложении привело к нескольким случаям непреднамеренного проникновения на российскую территорию.