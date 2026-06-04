Postimees: В эстонской Нарве начали продавать места в очереди на границе с РФ

— Чтобы попасть в Россию через погранпункт в Нарве может потребоваться больше половины дня, и все больше путешественников жалуются в социальных сетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, стоя в очереди за других, — отмечается в публикации.