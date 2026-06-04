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В МИД России объяснили, когда Вашингтон свернет все договоренности с Арменией

Захарова: США легко свернут договоренности с Арменией, когда «потеряют аппетит».

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки легко и безболезненно свернут все договоренности с Арменией, когда «потеряют аппетит». об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда Вашингтон потеряет аппетит или поменяется там приоритетность, то они все это свернут абсолютно для себя безболезненно», — сказала дипломат.

Ранее российский президент Владимир Путин задался риторическим вопросом о перспективах армянского агроэкспорта в случае евроинтеграции Армении. По словам Владимира Путина, при вступлении Армении в ЕС под вопросом может оказаться экспорт ее сельхозпродукции в Россию. По его словам, санитарные стандарты в области защиты растений, действующие в ЕАЭС, намного жестче европейских.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что Армения получила уведомление России о возможности денонсации договора по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз.

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