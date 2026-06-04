В МИД России объяснили, когда Вашингтон свернет все договоренности с Арменией

Ранее российский президент Владимир Путин задался риторическим вопросом о перспективах армянского агроэкспорта в случае евроинтеграции Армении. По словам Владимира Путина, при вступлении Армении в ЕС под вопросом может оказаться экспорт ее сельхозпродукции в Россию. По его словам, санитарные стандарты в области защиты растений, действующие в ЕАЭС, намного жестче европейских.