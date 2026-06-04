Время дождей и температурных контрастов: прогноз погоды в Калининграде и области на 4 июня

Утром в Калининграде и на юго-западе региона воздух прогреется до +16…+19, на востоке и севере — до +20…+22. У морского побережья ожидается около +13…+15. После 8:00−9:00 умеренные дожди пройдут в областном центре, Зеленоградском, Багратионовском и Гурьевском районах.