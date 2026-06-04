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Время дождей и температурных контрастов: прогноз погоды в Калининграде и области на 4 июня

Пока у моря будет прохладно, восточные районы прогреются почти до +24.

Источник: Клопс.ru

В четверг, 4 июня, в регионе пройдут дожди, а температура по районам заметно разойдётся. Об этом пишут в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром в Калининграде и на юго-западе региона воздух прогреется до +16…+19, на востоке и севере — до +20…+22. У морского побережья ожидается около +13…+15. После 8:00−9:00 умеренные дожди пройдут в областном центре, Зеленоградском, Багратионовском и Гурьевском районах.

Днём в Калининграде, у побережья и на западе области прогнозируют +15…+17, на востоке и севере — до +19…+23, местами до +24. После 13:00−14:00 осадки сместятся в центральные, восточные, северные и южные районы.

В Калининграде и на западе области дождь прекратится после 15:00−16:00, на севере и востоке — примерно после 19:00−21:00. Вечером после заката похолодает до +15…+17. Ветер будет преимущественно юго-восточным и южным, слабым или умеренным — 2−8 м/с. Атмосферное давление составит 754−755 мм ртутного столба.

По прогнозу Гидрометцентра, июнь в Калининграде будет немного теплее нормы. Затяжных дождей, сильных гроз и шквалистого ветра синоптики не ждут.

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