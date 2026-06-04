Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Неизвестное» мясо нашли в двух общепитах Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае Россельхознадзор выявил два предприятия общепита, где блюда могли готовить из продукции животного происхождения без подтверждения качества и безопасности.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае Россельхознадзор выявил два предприятия общепита, где блюда могли готовить из продукции животного происхождения без подтверждения качества и безопасности.

Специалисты ведомства продолжают мониторить предприятия общественного питания через систему «Меркурий». Система позволяет проверить, получают ли кафе, столовые и другие заведения мясо, рыбу, молочную и другую продукцию животного происхождения с ветеринарными сопроводительными документами.

22 мая в Шушенском районе специалисты провели выездные обследования двух предприятий без взаимодействия с владельцами и проанализировали данные в системе «Меркурий».

По данным Россельхознадзора, столовая «КАК ДОМА» в поселке Шушенское не была зарегистрирована в информационных системах. В кафе «Та самая шаурма» в селе Казанцево ветеринарные сопроводительные документы оформлялись только на снеки.

В ведомстве отметили, что в таких случаях происхождение продукции, используемой для приготовления блюд, не подтверждено. Это не позволяет установить ее качество и безопасность.

Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.