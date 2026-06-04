Прокуратура вернула сыну погибшего на СВО омича деньги, украденные мошенниками

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования полицейские установили личность владельца одного из счетов, на который поступило 54 тысячи рублей из похищенной суммы. Этот гражданин, так называемый «дроппер», предоставил свои банковские реквизиты преступникам.