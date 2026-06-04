Reuters: На дне моря нашли затонувший корабль XVIII века

У берегов Норвегии обнаружили торговое судно XVIII века, затонувшее в проливе Скагеррак. Об этом сообщает Reuters. Со дна моря уже подняли старинную фарфоровую посуду и ряд других хорошо сохранившихся артефактов.
Корабль случайно нашел владелец компании, которая занимается эксплуатацией дистанционно управляемых подводных аппаратов. После обследования места специалисты подтвердили, что под слоем песка находятся обломки судна середины XVIII века.
Во время подводных работ археологи обнаружили внутри корабля аккуратно сложенные штабеля фарфоровой посуды. Также со дна подняли фрагменты хрустальных люстр, текстиль и зерно, сохранившиеся благодаря условиям на большой глубине.
По оценке исследователей, судно затонуло примерно в 1750-х годах и находилось на глубине около 600 метров. Сейчас найденные предметы готовят к реставрации, а специалисты изучают архивные документы, чтобы установить название корабля и маршрут его плавания, передает издание.
До этого американские археологи обнаружили затонувший в XVIII веке у берегов Мадагаскара корабль Nossa Senhora do Cabo, который перевозил сокровища. Историки отмечают, что в 1721 году корабль подвергся атаке пирата Оливье Левассера, более известного как Стервятник. После нападения судно было отбуксировано на расстояние около 600 километров и затоплено.