Reuters: На дне моря нашли затонувший корабль XVIII века

До этого американские археологи обнаружили затонувший в XVIII веке у берегов Мадагаскара корабль Nossa Senhora do Cabo, который перевозил сокровища. Историки отмечают, что в 1721 году корабль подвергся атаке пирата Оливье Левассера, более известного как Стервятник. После нападения судно было отбуксировано на расстояние около 600 километров и затоплено.