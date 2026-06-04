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ПВО ночью уничтожила 20 БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО ночью уничтожили 20 БПЛА в Воронежской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 20 беспилотников в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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