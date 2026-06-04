В Уфе проходят сплошные проверки водителей

Прямо сейчас в городе проходят традиционные сплошные проверки в рамках профилактического мероприятия «Автобус». Госавтоинспекторы и другие заинтересованные ведомства проверяют наличие и соответствие всех необходимых документов, в том числе иностранных водительских прав и разрешение на работу в России.