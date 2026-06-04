Завершился первый в 2026 году этап программы «Муравьёв-Амурский 2030»

Подошел к концу первый в этом году модуль программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030». Из 63 молодых специалистов, зачисленных на пятый поток, трое курсантов представляют Хабаровский край. Сезон 2026 года стал самым крупным по числу заявок — из разных уголков страны на участие в программе претендовали более 10 тысяч человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что проект «Муравьев-Амурский 2030» готовит кадры для работы в сфере государственного управления и социально-экономического развития макрорегиона. Проект курирует полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
— Программа «Муравьев-Амурский 2030» помогает отобрать лучших кандидатов для того, чтобы дальневосточные регионы получили высококвалифицированных управленцев. Они должны реализовывать проекты различной сложности, направленные, в первую очередь, на улучшение жизни людей, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Завершившийся первый блок был образовательным: лекторы поделились своей экспертизой и опытом работы с Дальним Востоком и Арктикой, приоткрыв завесу профессиональных нюансов.
— Нам важно обеспечить курсантов возможностью побывать в тех регионах, с которыми они планируют связать свою жизнь. Каждый отраслевой министр рассказывает о специфике его отрасли в этом регионе, — отметила руководитель программы Ксения Кишкарева.
Сами участники программы высоко оценили первый этап и зарядились энергией на дальнейшую работу.
— С первых дней я прочувствовала всю серьезность заявленных задач: здесь нет места формальному подходу или «теории ради теории». Каждый день — это погружение в реальные управленческие вызовы, работа с живыми кейсами регионов и постоянная проверка гипотез через практику, а не через учебные примеры, — поделилась курсант пятого потока Кристина Черноусова.
Организатором программы выступает Корпорация развития Дальнего Востока. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков подчеркнул: выпускники проекта несомненно станут основой для управленческой команды будущего на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.