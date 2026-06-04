Завершился первый в 2026 году этап программы «Муравьёв-Амурский 2030»

Подошел к концу первый в этом году модуль программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030». Из 63 молодых специалистов, зачисленных на пятый поток, трое курсантов представляют Хабаровский край. Сезон 2026 года стал самым крупным по числу заявок — из разных уголков страны на участие в программе претендовали более 10 тысяч человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».