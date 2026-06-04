В Прикамье с начала года выдали более 7 тысяч подарков для новорожденных

По данным краевого Минтруда и соцразвития, с начала этого года в регионе выдали более 7 тыс. подарков для новорожденных. Вместе с ними семьи получили папку-открытку для свидетельства о рождении, памятный сувенир-медаль «Родившемуся в Пермском крае» и информационный буклет, календарь прививок, перечень мер социальной поддержки.