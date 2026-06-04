СК: Поиски Усольцевых продлятся до 9 июня

Нейросеть, в свою очередь, проанализировала около 20 тысяч аэрофотоснимков, которые были сделаны при поисках пропавших в Красноярском крае. Она отобрала из них некоторое количество, после чего кадрами начала заниматься группа просмотра и анализа.