СК: Поиски Усольцевых продлятся до 9 июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге в Красноярском крае, будут идти до 9 июня включительно, после чего их временно приостановят. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в ГСУ СК РФ по региону.
— [Поиски продлятся] до 9 июня включительно, — цитирует источник ТАСС.
На данный момент следы пропавших пытаются найти 10 федеральных спасателей. Кроме того, в поисках принимают участие представители силовых ведомств, Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры.
До этого в правоохранительных органах также рассказали, что зону поисков семьи, которая пропала еще осенью 2025 года, оцепят при возобновлении оперативных мероприятий.
Специалисты в студии программы «Пусть говорят» утверждали, что тела Усольцевых могут вовсе не найти. Существует большое количество версий, среди которых есть криминальные — вплоть до полного избавления от останков погибших.
Нейросеть, в свою очередь, проанализировала около 20 тысяч аэрофотоснимков, которые были сделаны при поисках пропавших в Красноярском крае. Она отобрала из них некоторое количество, после чего кадрами начала заниматься группа просмотра и анализа.