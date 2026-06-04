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«Нью-Йорк» выиграл стартовый матч финальной серии плей-офф НБА

«Сан-Антонио» уступил со счетом 95:105.

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. «Нью-Йорк» в гостях со счетом 105:95 обыграл «Сан-Антонио» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 30 очков. У «Сан-Антонио» лидером по этому показателю стал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл (26 очков и 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Нью-Йорка». Второй матч вновь пройдет на домашней площадке «Сан-Антонио». Игра состоится в ночь на 6 июня по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Сан-Антонио» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Портленд» (4−1), во втором — «Миннесоту» (4−2), в финале конференции — «Оклахому» (4−3). «Нью-Йорк» финишировал третьим в Восточной конференции, а в матчах на вылет поочередно победил «Атланту» (4−2), «Филадельфию» (4−0) и «Кливленд» (4−0).

«Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» второй раз встречаются в финальной серии плей-офф НБА. Впервые это произошло в 1999 году. Тогда сильнее оказался «Сан-Антонио» (4−1). Всего на счету команды пять чемпионских титулов, она также побеждала в турнире в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах, единственный финал клуб проиграл в 2013-м. «Нью-Йорк» девять раз доходил до финала, но победить смог лишь дважды (1970, 1973).

Действующим победителем НБА является «Оклахома». Команда также выиграла минувший регулярный чемпионат.

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