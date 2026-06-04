В Хабаровском крае запустили масштабное обновление дорог

В Хабаровском крае продолжается реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения», который входит в состав президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2026 году работы по повышению безопасности дорожной инфраструктуры запланированы в 31 муниципальном образовании. На эти цели направлена рекордная субсидия — 400 млн рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. Средства пойдут на обустройство тротуаров, пешеходных переходов, установку дорожных знаков и автобусных остановок.
Первые объекты уже начали приводить в порядок. Одними из первых к работам приступили в Селихинском сельском поселении Комсомольского района. Здесь в районе улицы Деповская уже установлен автобусный павильон, а на улице Торговая смонтированы светодиодные устройства, проецирующие «зебру» на проезжую часть для повышения видимости пешеходных переходов в тёмное время суток.
По словам специалистов, такие решения особенно эффективны при плохой видимости и загрязнении традиционной разметки, а также помогают водителям быстрее реагировать на появление пешеходов.
Работы ведутся и в рабочем посёлке Чегдомын. На улице Шоссейная завершён первый этап обустройства тротуаров с асфальтобетонным покрытием и ограждением. Обновлённый участок составил более 600 квадратных метров. Впереди ещё несколько этапов, которые планируется завершить до середины октября.
Отдельные мероприятия программы также затронут краевую столицу. По поручению губернатора Дмитрия Демешина часть субсидии направят на обустройство тротуаров и автобусной остановки в районе улиц Суворова — Павла Морозова в Хабаровске. Работы планируется завершить в 2026 году.
В краевом минтрансе отмечают, что программа направлена не только на развитие инфраструктуры, но и на снижение аварийности и сохранение жизней участников дорожного движения.