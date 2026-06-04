В Хабаровском крае запустили масштабное обновление дорог

Первые объекты уже начали приводить в порядок. Одними из первых к работам приступили в Селихинском сельском поселении Комсомольского района. Здесь в районе улицы Деповская уже установлен автобусный павильон, а на улице Торговая смонтированы светодиодные устройства, проецирующие «зебру» на проезжую часть для повышения видимости пешеходных переходов в тёмное время суток.