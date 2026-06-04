16 из 16: школьники из Алматы не оставили шансов соперникам на международной олимпиаде

В текущем учебном году в олимпиаде приняли участие более 6000 школьников. В финальный тур прошли 570 участников, а около 200 из них стали призерами.
Особую гордость вызывает выступление учащихся СШ № 90.
«Все 16 участников школы вошли в число победителей и призеров, завоевав 6 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей». Пресс-служба акимата Алматы.
Победители и призеры олимпиады FEMO:
3-й класс.
Дамирұлы Ади — серебро. Жаксылык Жангир — бронза.
4-й класс.
Анарбеков Алмат — золото. Туркибаев Жанибек — золото. Изимов Тимур — золото. Сапарбаев Даниал — серебро. Аязбаев Алихан — серебро. Жексенбиев Нурсултан — бронза. Мұқажан Сафина — бронза. Лесников Давид — бронза. Мамедалиев Диас — бронза. Калдыбаев Алихан — бронза.
5-й класс.
Мендыбаев Динмухамед — золото. Сағынбек Ескендір — золото. Кобеген Ансар — бронза.
6-й класс.
Елеусіз Дархан — золото.
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