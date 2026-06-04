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16 из 16: школьники из Алматы не оставили шансов соперникам на международной олимпиаде

Школьники специализированной школы-лицея № 90 Алматы завоевали 16 медалей на международной олимпиаде FEMO (Future Intelligence Students Mathematics Olympiad), которая проходила с 30 мая по 1 июня 2026 года в Турции, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что ежегодно олимпиада объединяет представителей более 18 стран, среди которых Казахстан, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Великобритания, США, Беларусь, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Германия, Польша, Франция, Индонезия, Армения и Кипр.

В текущем учебном году в олимпиаде приняли участие более 6000 школьников. В финальный тур прошли 570 участников, а около 200 из них стали призерами.

Особую гордость вызывает выступление учащихся СШ № 90.

«Все 16 участников школы вошли в число победителей и призеров, завоевав 6 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей». Пресс-служба акимата Алматы.

Победители и призеры олимпиады FEMO:

3-й класс.

Дамирұлы Ади — серебро. Жаксылык Жангир — бронза.

4-й класс.

Анарбеков Алмат — золото. Туркибаев Жанибек — золото. Изимов Тимур — золото. Сапарбаев Даниал — серебро. Аязбаев Алихан — серебро. Жексенбиев Нурсултан — бронза. Мұқажан Сафина — бронза. Лесников Давид — бронза. Мамедалиев Диас — бронза. Калдыбаев Алихан — бронза.

5-й класс.

Мендыбаев Динмухамед — золото. Сағынбек Ескендір — золото. Кобеген Ансар — бронза.

6-й класс.

Елеусіз Дархан — золото.

Немного ранее мы рассказывали, что юные казахстанцы удивили мир на престижной биологической олимпиаде.

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